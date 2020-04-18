Хартикайнен поднял одной рукой штангу весом 70 килограммов

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен решил создать новый спортивный челлендж. Финский хоккеист одной рукой поднял штангу весом 70 килограммов.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».



Напомним, Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса, Кубок Гагарина разыгран не будет. «Салават Юлаев» в первом раунде выбил омский «Авангард», выиграв серию с общим счётом 4-2.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»