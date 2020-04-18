«Салават Юлаев»: титул MVP интернета остаётся за нами

Уфимский «Салават Юлаев» прокомментировал в «Твиттере» победу клуба в розыгрыше виртуального Кубка Гагарина.



«В четвёртом «матче» розыгрыша виртуального Кубка Гагарина «юлаевские» болельщики с внушительным перевесом побеждают фанатов «Йокерита». Спасибо за поддержку на трибунах и в сетевом пространстве. Титул MVP Интернета остаётся за нами – мы прошли всю дистанцию без единого поражения», — указано в сообщении.



Напомним, КХЛ прервала плей-офф после первого раунда из-за коронавируса, после чего начался виртуальный розыгрыш Кубка Гагарина.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

«Салават Юлаев» стал обладателем виртуального Кубка Гагарина