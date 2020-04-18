«Салават Юлаев»: титул MVP интернета остаётся за нами

Уфимский «Салават Юлаев» прокомментировал в «Твиттере» победу клуба в розыгрыше виртуального Кубка Гагарина.
«В четвёртом «матче» розыгрыша виртуального Кубка Гагарина «юлаевские» болельщики с внушительным перевесом побеждают фанатов «Йокерита». Спасибо за поддержку на трибунах и в сетевом пространстве. Титул MVP Интернета остаётся за нами – мы прошли всю дистанцию без единого поражения», — указано в сообщении.
Напомним, КХЛ прервала плей-офф после первого раунда из-за коронавируса, после чего начался виртуальный розыгрыш Кубка Гагарина.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
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