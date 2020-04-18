Вайсфельд — о скандале с Питерсом: в Америке стали уже с ума сходить, такие нежные все

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о назначении Билла Питерса главным тренером «Автомобилиста».
«Сейчас возникает гораздо более серьёзная проблема: границы до сентября будут закрыты. И если их к осени откроют, это будет самый оптимистичный сценарий. Ну а если вдруг нет? По скайпу Питерс, что ли, будет команду тренировать? Я бы об этом беспокоился. Хотя, возможно, у «Автомобилиста» уже есть план на этот счёт. А что касается всего остального, то я тут вообще проблем не вижу.
Разговоры про то, что иностранцам трудно приспособится к КХЛ, на мой взгляд, ерунда! Ну вышел же Боб Хартли с «Авангардом» в прошлом году в финал. А до него Владимир Вуйтек и Майк Кинэн становились чемпионами страны. Почему им менталитет российских хоккеистов не помешал?
Почему тогда у Мактавиша не получилось? Тут дело не в том, что он канадец. Человек тренером много лет не работал! Вообще непонятно, почему его приглашали. Я с огромным уважением отношусь к Крэйгу как к игроку, он обладатель Кубка Стэнли. Но на тренерском поприще по его кандидатуре сразу были большие вопросы.
Питерс — другое дело. Тут можно посмотреть его резюме, где он работал и чего добивался. Но опять же — я лично с ним никогда не общался и пока не готов рассуждать о нём как о специалисте. Что касается скандальной истории с расизмом, которую сейчас в СМИ обсуждают, то в Америке на этой почве, по-моему, уже немного с ума начали сходить. Прямо уж такие все нежные стали! Не поймёшь, что можно говорить и чего нельзя. В конце концов, Питерс же тогда игроку напихал вовсе не за то, что тот афроамериканец, а потому что хоккеист дисциплину не соблюдал», — цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».
- 18 апреля 2020
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