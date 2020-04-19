Марков: понимал, что ничего не могу сделать Лемье, но подкатил к нему и толкнул его

Завершивший карьеру защитник Андрей Марков вспомнил самые яркие моменты периода выступлений за «Монреаль Канадиенс».

«Трудно вспомнить. Их несколько. Первый матч за команду. Ещё помню, как наш капитан Саку Койву тяжело заболел. Но вернулся, и я был на льду, когда представляли стартовую пятёрку. Весь зал встал и 10–15 минут аплодировал. Никогда не забуду, какое уважение болельщики выразили игроку.

Ещё был первый матч на открытом воздухе, когда «Канадиенс» выступали в Эдмонтоне. Потом ещё один матч под открытым небом, уже в Бостоне. Было приятно, как меня приветствовали, когда я возвращался после травм. Фанаты меня встретили очень тепло.

А помните матч с «Рейнджерс», когда мы проигрывали — 0:5, но в итоге победили? А когда я совсем молодым играл против Марио Лемье? В детстве он был моим кумиром… Потасовка в том матче с «Питтсбургом»? Там драки не было, конечно. Просто Марио начал задираться на моего партнёра. А я подъехал к легенде. Понимал, что ничего с ним не смогу сделать. Но подкатил к Лемье, толкнул его», – цитирует Маркова пресс-служба НХЛ.