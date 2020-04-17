Гол от своих ворот, 16 сезонов за «Монреаль» и Кубок Гагарина. Какой была карьера Маркова

Генерал завершил карьеру. Андрей Марков провёл в Национальной хоккейной лиге 990 матчей — чуть-чуть не хватило до тысячи. Прославился легендарным голом в ворота Бориса Тортунова, вошёл в историю «Монреаль Канадиенс», отыграл за легендарный клуб 16 сезонов. В возрасте 41 года Марков принял решение повесить коньки на гвоздь.

Генерал возвращается в Канаду. Марков не захотел играть в КХЛ Если он в форме, то «Монреалю» бы точно пригодился.





1. Сергей Гончар — 811 очков,



2. Сергей Зубов — 771,



3.



4. Алексей Житник — 471,



5. Владимир Малахов — 346. Самые результативные российские защитники в истории НХЛ:1. Сергей Гончар — 811 очков,2. Сергей Зубов — 771,3. Андрей Марков — 572,4. Алексей Житник — 471,5. Владимир Малахов — 346.

Недоигранная тысяча

Марков — не просто лучший русский в истории «Монреаля». Андрей вошёл в славную историю клуба безотносительно к национальности и амплуа, заняв шестую строчку по количеству сыгранных матчей (впереди него только Анри Ришар, Ларри Робинсон, Боб Гейни, Жан Беливо и Клод Провост). Среди защитников он — второй по матчам и по очкам, и выбор динамовца в шестом раунде драфта 1998 года можно считать абсолютной удачей менеджмента «канадцев».

Видео можно посмотреть на официальном канале «Монреаль Канадиенс» в YouTube.

Проведя в «Монреале» 16 сезонов, Марков доказал клубу свою преданность и заработал безграничное уважение болельщиков, прозвавших его Генералом. Андрей пережил в «Канадиенс» несколько неприятных травм, в том числе серьёзное повреждение колена, из-за которого он пропустил полтора года, и крайне болезненный порез голеностопа коньком. В 38-летнем возрасте Марков покинул «Монреаль», не захотев подписывать однолетний контракт вместо двухлетнего, и перебрался в казанский «Ак Барс».

Та история с уходом из «Канадиенс» в 2017 году уже поросла большим количеством противоречивых версий. «Два года назад, когда у него заканчивался контракт, мы сделали предложение, но он выбрал КХЛ», — говорил генеральный менеджер «хабов» Марк Бержевен летом прошлого года. Несговорчивость Маркова тогда удивила всех, поскольку однолетний контракт для возрастного хоккеиста — обычная практика для НХЛ, но Андрей рассчитывал на иное отношение со стороны клуба, которому он был верен. Но, тем не менее, Марков, несмотря на не самый простой характер, оставил о себе в хоккейной Мекке самую хорошую память.



Сколько очков набрал Марков в последнем сезоне за «Монреаль»



«Марков был настолько хорош за время своей карьеры, что сделал даже Майка Комисарека человеком, похожим на защитника уровня НХЛ. Настолько хорош, что помог заработать миллионы Патрису Бризбуа. Настолько хорош, что прикрывал многие ошибки Пи Кей Суббана. Мне повезло, я был первым монреальским репортёром, разговаривавшим с Марковым. Я видел несколько раз, как он играл за московское «Динамо», и хотя больше всего внимания в той команде привлекал Максим Афиногенов, меня впечатлил именно Андрей. После матча поговорить с ним было невозможно, я позвонил ему позже. И что вы думаете? Он сказал нет. Даже при условии, что он будет говорить на русском языке с переводчиком.



После того как он приехал в «Монреаль», ничего не изменилось. Он куда охотнее разговаривал со своими коньками. Ирония судьбы заключается в том, что его постоянно недооценивали за время карьеры. Он мог быть незаметен неделями, потому что действовал очень экономно и разумно, но все партнёры знали, насколько он хорош. Если бы не тот отвергнутый контракт летом 2017-го, Бержевен наверняка бы дал Маркову ту возможность, которую он дал Томашу Плеканецу, который вернулся в «Монреаль» и завершил карьеру в качестве игрока «Канадиенс», — так отозвался о Маркове обозреватель Montreal Gazette Джек Тодд.





1. Ларри Робинсон — 883 очка,



2 — 3.



4. Дуг Харви — 447,



5. Серж Савар — 412. Самые результативные защитники в истории «Монреаль Канадиенс»:1. Ларри Робинсон — 883 очка,2 — 3. Андрей Марков и Ги Лапойнт — 572,4. Дуг Харви — 447,5. Серж Савар — 412.

«Почему я не должен мешать Лемье забивать голы?»

Впрочем, для многих российских болельщиков Марков запомнился легендарным голом из-за своих ворот, забитым голкиперу «Магнитки» Борису Тортунову.



«Разве такое забудешь! Мне, конечно, тогда феноменально повезло. Это ведь даже не было броском отчаяния. До конца третьего периода оставалось секунд 10, и я просто хотел вбросить шайбу в зону, чтобы потом за нее там побороться. Поверил, что она залетела в ворота, я только тогда, когда вся команда ринулась с поздравлениями. До сих пор вспоминаю те счастливые мгновения — пока это был лучший момент в моей карьере», — вспоминал Марков осенью 2001 года.

Видео можно посмотреть на официальном канале «Монреаль Канадиенс» в YouTube.

Свой боевой нрав Андрей проявил уже в самом начале заокеанской карьеры, когда в 2003 году сцепился с самим Марио Лемье. «Ну, драка — это громко сказано. Обычная игровая ситуация. Лемье что-то не поделил с моим напарником. Я проезжал мимо и ударил Марио клюшкой по щиткам. Лемье почему-то резко отреагировал и полез на меня с кулаками. Но до рукоприкладства дело не дошло — нас растащили арбитры. А почему я не должен мешать ему забивать голы?», — задавался вопросом тогда Марков.

Если бы не травмы, Марков вполне мог бы побороться с Ларри Робинсоном за первое место по сыгранным матчам среди защитников «Монреаля». Робинсон опередил Андрея на 222 матча. Среди повреждений были как игровые (на ЧМ-2007 он повредил боковые связки колена после столкновения с финном Бергенхаймом, затем рвал «кресты» и перенёс две реконструкции), так и достаточно нелепые: 1 октября 2009 года он получил сильнейший порез ноги, когда свой же голкипер Кэри Прайс наступил ему коньком на лодыжку.



В сезоне-2012/2013 Марков был номинирован на «Билл Мастертон Трофи» — приз за верность хоккею. «Я просто счастлив выходить на лёд и играть», — говорил Андрей, но трофей за год до этого достался другому хоккеисту «Канадиенс» Максу Пачиоретти, поэтому на этот раз «Мастертона» вручили вратарю Джошу Хардингу из «Миннесоты», который справился с рассеянным склерозом.

Без Кубка Стэнли, но с Кубком Гагарина

Приехав в «Ак Барс» в сезоне-2017/2018, Марков смог выиграть своё третье в карьере клубное чемпионство и стать обладателем Кубка Гагарина. Правда, сам хоккеист снова стал объектом противоречий, поскольку за океаном вышло его интервью, где он говорил о желании вернуться в НХЛ — предпочтительно в «Монреаль», но если бы на него вышел другой клуб, то он вряд ли бы отказался. Для российских болельщиков же были припасены слова о том, что защитник никуда уезжать не собирается.



Сезон-2019/2020 стал для Маркова последним: за ярославский «Локомотив» он сыграл только 23 матча в регулярном чемпионате и 6 матчей в плей-офф, набрав суммарно 8 очков. Мечта о тысяче матчей за «Канадиенс» и Кубке Стэнли так и не сбылась, но карьера Андрея от этого не стала менее внушительной.



«Я хочу сказать Андрею большое спасибо за всё, что он сделал для нас, провёл почти 1000 матчей, и мы этого никогда не забудем. Нам не терпится принять его в «Белл-центре» и провести чествование прекрасного защитника, одного из лучших, когда-либо игравших за «Канадиенс». И он играл отлично. Был профессионалом и человеком, которого мы ценили в течение каждой его минуты в клубе», — так охарактеризовал его игру владелец «Монреаля» Джефф Молсон, и эти слова стоят очень дорого.

Легендарный гол Маркова от своих ворот в финале Евролиги. Его вспоминал даже Овечкин Правда, будущий форвард «Динамо», а нынче звёздный капитан «Вашингтона» смотрел тот матч по телевизору.