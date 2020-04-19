Вайсфельд: в ЦСКА Романов — 6–8-й защитник. И какой смысл тянуть с отъездом в «Монреаль»?

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о возможном отъезде защитника ЦСКА Александра Романова в «Монреаль Канадиенс».
«Вот если бы у Романова роль в ЦСКА была, как у Капризова, если бы он постоянно выходил на лёд в большинстве и в других решающих моментах, тогда подумать стоило бы. Но Александр в «армейском» клубе — шестой-восьмой защитник. Так он и в «Монреале» будет сначала примерно на такой же позиции. Ну и какой смысл тянуть с отъездом?
Сейчас у Романова высокий статус на международной арене. Он на МЧМ-2019 стал лучшим защитником, на МЧМ-2020 вошел в символическую сборную. Такой бэкграунд обяжет канадский клуб дать ему сразу место в основном составе. Зацепится он за него или нет — второй вопрос. Но ситуация для старта в НХЛ у молодого защитника именно сейчас идеальная.
Что его может удержать в ЦСКА? Если играть в ударном звене, быть железным защитником первой сборной, попасть на Олимпиаду – тогда да. Но ведь пока ничего этого нет. Напротив, в «Монреале», как ни странно это звучит, статус Романова будет даже выше. Не исключено, что в Канаде Александра будут даже искусственно подтаскивать вверх. Послушал недавно интервью главного тренера «армейцев» Игоря Никитина. Говорит, главная задача ЦСКА была — завоевать Кубок Гагарина, а не развивать молодых игроков. Когда обладаешь таким составом, такая позиция понятна.
В «Монреале» же сейчас строится новая команда. И, возможно, вокруг Романова ее и собираются создавать в том числе. История красивая. К нам приехал лучший защитник молодежного чемпионата мира, чемпион России, высокий номер драфта. В Канаде это повод для очень хорошего игрового аванса. Так что сейчас очень подходящее время у Александра начать карьеру в НХЛ. Он же не в «Тампу» едет, где всё плотно укомплектовано. В «Монреале» у него хорошие перспективы», – цитирует Вайсфельда сайт «Матч ТВ».
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