Источник: Малыхин не останется в «Спартаке». Главный претендент на игрока — «Витязь»
Российский нападающий Фёдор Малыхин наверняка покинет «Спартак» в межсезонье, сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей». Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры форварда является переход в «Витязь».
Минувший сезон 29-летний нападающий начинал в составе «Трактора». В челябинском клубе Фёдор принял участие в 29 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу при показателе полезности «-5» и 14 минутах штрафного времени.
В дедлайн Малыхин перешёл в «Спартак», где в общей сложности провёл 17 матчей, забросив четыре шайбы и сделав две результативные передачи. До переезда в Челябинск Малыхин защищал цвета «Ак Барса» и «Автомобилиста».
Форвард «Спартака» Малыхин: у меня нет понимания насчёт будущего клуба
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