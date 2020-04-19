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«Аризона» не предлагала Холлу заключить новый контракт

«Аризона» не предлагала Холлу заключить новый контракт
Хоккей / НХЛ 0

«Аризона Койотс» не делала форварду Тейлору Холлу контрактных предложений, сообщил агент игрока Даррен Феррис.

Этим летом 28-летний канадец может стать неограниченно свободным агентом. По контракту, его зарплата составляет $ 6 млн за сезон.

В «Аризону» он перешёл в ходе нынешнего регулярного чемпионата после обмена из «Нью-Джерси Дэвилз». В 35 матчах регулярки Национальной хоккейной лиги за «Койотс» набрал 27 (10+17) очков, а в общей сложности в этом сезоне на счету канадского форварда 52 (16+36) очка в 65 матчах.

Отметим, команды НХЛ столкнулись со сложностями при планировании составов на следующий сезон из-за приостановки сезона из-за пандемии коронавируса и неопределенности с календарём.

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