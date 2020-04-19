«Аризона» не предлагала Холлу заключить новый контракт
«Аризона Койотс» не делала форварду Тейлору Холлу контрактных предложений, сообщил агент игрока Даррен Феррис.
Этим летом 28-летний канадец может стать неограниченно свободным агентом. По контракту, его зарплата составляет $ 6 млн за сезон.
В «Аризону» он перешёл в ходе нынешнего регулярного чемпионата после обмена из «Нью-Джерси Дэвилз». В 35 матчах регулярки Национальной хоккейной лиги за «Койотс» набрал 27 (10+17) очков, а в общей сложности в этом сезоне на счету канадского форварда 52 (16+36) очка в 65 матчах.
Отметим, команды НХЛ столкнулись со сложностями при планировании составов на следующий сезон из-за приостановки сезона из-за пандемии коронавируса и неопределенности с календарём.
TSN: Дадонов, Ковальчук и Худобин — в топ-25 свободных агентов грядущего межсезонья
Читайте также
- 19 апреля 2020
-
17:15
-
17:00
-
16:31
-
16:14
-
16:02
-
15:35
-
15:10
-
15:00
-
14:41
-
14:26
-
14:11
-
13:47
-
13:25
-
13:00
-
12:35
-
12:19
-
12:00
-
11:34
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:25
-
10:02
-
09:33
-
09:15
-
09:00
-
03:41
-
01:20
-
00:43
- 18 апреля 2020
-
23:58
-
23:34
-
23:00
-
22:44
-
22:27
-
21:58
Партнерский контент