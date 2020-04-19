Сергеев сообщил руководству «Салавата», что продолжит карьеру в НХЛ

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов сообщил, что защитник Артём Сергеев продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз».

«Артём позвонил и проинформировал, что уезжает во «Флориду», поблагодарил за два сезона. Он ограниченно свободный агент, квалификационное предложение мы сделали, поэтому права на него сохраняем», — приводит слова Курносова «Р-Спорт».

27-летний Сергеев в минувшем сезоне провёл за уфимцев 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 9 (2+7) очков. На его счету и шесть матчей в плей-офф, где российский защитник не отметился результативными действиями. Артём проводил на льду больше 20 минут за матч в регулярке и почти 22 минуты — в плей-офф.

До 2015 года Сергеев выступал в Северной Америке, но не смог пробиться в НХЛ. В КХЛ выступал за ЦСКА и «Салават Юлаев». В КХЛ на его счету 261 матч и 41 (9+32) очко.