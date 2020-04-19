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Токкет: если у тренера забрать работу, он начнёт сходить с ума от бездействия и скуки

Токкет: если у тренера забрать работу, он начнёт сходить с ума от бездействия и скуки
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Аризоны Койотс» Рик Токкет рассказал, как переносит самоизоляцию.

«Если у тренера забрать работу, он начнёт сходить с ума от бездействия и скуки. Мы одержимые люди. Поэтому я стараюсь чем-то заниматься каждый день. Делаю зарядку, занимаюсь всякими хоккейными вещами, совершаю звонки, смотрю телевизор. Но важнее всего постоянно иметь какие-то повседневные дела», — приводит слова Токкета пресс-служба НХЛ.

Напомним, НХЛ приостановила сезон из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

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