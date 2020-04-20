Давыдов — о московском «Динамо»: хотелось бы усилить защиту, она уступает линии атаки

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов высказался о выступлении московского «Динамо» в минувшем сезоне КХЛ.

«Тренерский штаб хорошо справился со своей работой. Думаю, пока в нем ничего менять не надо. Посмотрим, как будет дальше. Первое динамовское звено было ведущим во всей лиге. Хочется, чтобы оно сохранило свой уровень и на будущее. Поэтому будем ждать от ребят хорошей игры.

Линия обороны бело-голубых уступает линии атаки. Усилить защиту хотелось бы. Но это не всегда возможно. Будет шанс пригласить более сильных игроков — думаю, в «Динамо» это сделают. Если нет, то вполне можно выступать и с нынешним составом – с Хиетаненом, Мироновым и другими», – приводят слова Давыдова «Известия».