Давыдов — о московском «Динамо»: хотелось бы усилить защиту, она уступает линии атаки
Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов высказался о выступлении московского «Динамо» в минувшем сезоне КХЛ.
«Тренерский штаб хорошо справился со своей работой. Думаю, пока в нем ничего менять не надо. Посмотрим, как будет дальше. Первое динамовское звено было ведущим во всей лиге. Хочется, чтобы оно сохранило свой уровень и на будущее. Поэтому будем ждать от ребят хорошей игры.
Линия обороны бело-голубых уступает линии атаки. Усилить защиту хотелось бы. Но это не всегда возможно. Будет шанс пригласить более сильных игроков — думаю, в «Динамо» это сделают. Если нет, то вполне можно выступать и с нынешним составом – с Хиетаненом, Мироновым и другими», – приводят слова Давыдова «Известия».
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