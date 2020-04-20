Источник: экс-форвард «Нефтехимика» Берглунд может стать игроком «Трактора»

Нападающий Якоб Берглунд может стать игроком «Трактора». Челябинский клуб уже интересовался 28-летним шведом год назад, сообщается в телеграм-канале Igor Zhukov Life.

Сезон-2019/2020 стал для форварда дебютным в КХЛ. Его первым клубом было рижское «Динамо», вторым — «Нефтехимик». Берглунд перебрался в Нижнекамск в ходе регулярного чемпионата. Он провёл 44 матча, в которых набрал 26 (13+13) очков при показателе полезности «+12». 12 марта клуб из Нижнекамска объявил о расторжении контракта с хоккеистом по соглашению сторон.

В КХЛ Берглунд приехал из «Крефельда», где стал лучшим снайпером регулярного чемпионата Германии и занял четвёртое место в списке лучших бомбардиров всего сезона — 52 (32+20) очка в 51 матче.