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Источник: экс-форвард «Нефтехимика» Берглунд может стать игроком «Трактора»

Источник: экс-форвард «Нефтехимика» Берглунд может стать игроком «Трактора»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Якоб Берглунд может стать игроком «Трактора». Челябинский клуб уже интересовался 28-летним шведом год назад, сообщается в телеграм-канале Igor Zhukov Life.

Сезон-2019/2020 стал для форварда дебютным в КХЛ. Его первым клубом было рижское «Динамо», вторым — «Нефтехимик». Берглунд перебрался в Нижнекамск в ходе регулярного чемпионата. Он провёл 44 матча, в которых набрал 26 (13+13) очков при показателе полезности «+12». 12 марта клуб из Нижнекамска объявил о расторжении контракта с хоккеистом по соглашению сторон.

В КХЛ Берглунд приехал из «Крефельда», где стал лучшим снайпером регулярного чемпионата Германии и занял четвёртое место в списке лучших бомбардиров всего сезона — 52 (32+20) очка в 51 матче.

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