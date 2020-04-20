Бадюков: Сорокин готов пробиваться из АХЛ. Это поможет ему в общении с «Айлендерс»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков прокомментировал уход из ЦСКА голкипера Ильи Сорокина и нападающего Кирилла Капризова.
«Отъезд Капризова и Сорокина прогнозировался. В НХЛ ждут этих ребят. В России они сделали всё для сборной и клуба. Кирилл и Илья максимально честно поступили с ЦСКА, отработав свои контракты. Было понятно, что они едут туда за мечтой и продолжать свою карьеру. Это игроки мирового уровня, в этом никто сомневаться не может. Надеюсь, что со временем Капризов и Сорокин выйдут на ведущие роли в НХЛ.
Насколько быстро у них это получится — не знаю. Тот же Сорокин готов изначально ехать в фарм-клуб «Айлендерс» и пробиваться оттуда. Думаю, что это поможет ему в общении с менеджментом команды, потому что он едет туда надолго, чтобы закрепиться в основном составе. Все возможности у него для этого есть. Думаю, что в «Айлендерс» у Ильи появится шанс начать сезон в основе», — сказал Бадюков в интервью «Чемпионату».
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