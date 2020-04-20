В минском «Динамо» прокомментировал информацию о предоставлении гражданства Тейлору

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал информацию о белорусском гражданстве голкипера Дэнни Тейлора.

«Действительно, существует желание ряда хоккеистов (Паре, Принс, Тэйлор, Морроу) выступать за сборную Беларуси. И национальной команде тоже необходимы квалифицированные кадры. Однако, сыграть за нее хоккеисты, которые пополнили «Динамо» в минувшем сезоне, смогут не раньше, чем в 2021 году, пройдя карантин. К тому времени можно будет инициировать процедуру получения ими гражданства. Но на данный момент иностранные игроки «Динамо-Минск» не являются гражданами Республики Беларусь.

Форсировать события «Динамо» не видит никакого смысла. Более того, клуб, на который не распространяются ограничения регламента КХЛ по количеству легионеров, напрямую никак не заинтересован в выдаче паспортов легионерам. Этот вопрос больше касается национальной команды, которой предстоит крайне важный для всего белорусского хоккея турнир – домашний чемпионат мира 2021 года. Мы лишь готовы оказывать всемерную помощь и содействие, в том числе, занимаясь развитием молодых белорусских игроков в интересах сборной.

Думаю, никто из болельщиков не был против, когда благодаря «Динамо» в сборной Беларуси появились Джефф Плэтт и Ник Бэйлен. Вопрос лишь в том, чтобы хоккеисты соответствовали этому уровню – и морально, и по игровым качествам.

С моей точки зрения, право получить гражданство Республики Беларусь и возможность сыграть за нашу сборную нужно заслужить, не каждый его достоин. Сейчас мы располагаем временем, чтобы понять, заслужил ли тот или иной игрок это право выступлением в составе «Динамо-Минск» в КХЛ, сможет ли он помочь национальной команде», — цитирует Баскова Sportarena.com.