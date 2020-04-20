НХЛ предложила болельщикам выбрать, кто жонглирует лучше – Овечкин или Кросби

В официальном «твиттере» Национальной хоккейной лиги болельщикам предложили выбрать, кто жонглирует лучше — нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин или форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

Видео также доступно в «Твиттере».

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 68 матчей, в которых забил 48 голов и сделал 19 результативных передач при коэффициенте полезности «–12». Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забил 706 голов и сделал 572 результативные передачи.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.