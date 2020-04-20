Генменеджер «Куньлуня»: если Смит-Пелли вернётся в НХЛ, это будет прекрасным сюжетом

Генеральный менеджер «Куньлунь Ред Стар» Скотт Макферсон поделился своим мнением о нападающем Деванте Смит-Пелли.

«Он играл потрясающе. Когда он приехал, то был не в игровой форме. Тренировки в российской лиге начинаются в июле. Это такой старый советский подход к тренировкам — по два занятия в день. К моменту начала сезона в сентябре все находятся в прекрасной форме. Деванте приехал в ноябре и сразу был брошен в бой. Он просто опустил голову и продолжил работать. И в команду он вписался великолепно.

Я хочу, чтобы цели и мечты этих ребят исполнились. Если такой игрок, как Деванте, вернётся в НХЛ, это будет прекрасным сюжетом», — приводит слова Макферсона пресс-служба НХЛ.

В сезоне-2019/2020 «Куньлунь» занял десятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и в плей-офф не пробился.