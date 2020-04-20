Канарейкин: возвращение Овечкина в «Динамо» только поднимет репутацию клуба

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал слова Уэйна Гретцки о том, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин однажды может захотеть вернуться в КХЛ.

«Очень сложно ответить на этот вопрос, никто не знает планы Александра кроме него самого. Это рассуждения в стиле «ткнуть пальцем в небо». Возможно, он захочет завершить свою карьеру в Национальной хоккейной лиге, этого же никто не отменял.

Уже много существует примеров, когда ребята возвращаются и в хорошие, и в трудные времена своей карьеры: это и Ковальчук, и Дацюк — наши главные звёзды. Поэтому нельзя исключать вариант, что и Овечкин примет подобное решение. Но, конечно, мне было бы приятно наблюдать за Александром вновь в чемпионате России.

Смог бы он укрепить московское «Динамо»? Здесь, наверное, другое. Нужно говорить о самом имени. Если человек с таким именем и достижениями вернётся на родину, то для игроков «Динамо» и всех поклонников его таланта это, конечно, станет большим примером и только поднимет репутацию клуба.