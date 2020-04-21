А. Юдин — о тактике «Амура»: получился гибрид российской и североамериканской школы

Тренер «Амура» по работе с защитниками Александр Юдин подвёл итоги минувшего сезона КХЛ.

«Перед нами стояла задача – плей-офф. Мы в душе все победители. Так настраивал Александр Гулявцев всю команду. Нам было очень непросто в этом сезоне – травмы, болезни, сложные серии. Хапнули все трудности, но смогли из них выйти. В актив этот сезон можно занести, настроение он улучшил. Но до плей-офф немного не добрались.

Главное – тактика, которую придумал Александр Гулявцев. Получился гибрид российской и североамериканской школы. Вся пятерка у нас помогала в обороне, быстро спускались к своим воротам. Вдобавок, у нас сильная вратарская линия. Как результат – небольшое количество пропущенных шайб и кажется, что защитники молодцы. Поэтому и в мою сторону немного «фонит», но это работа всего тренерского штаба», — цитирует Юдина пресс-служба хабаровского клуба.