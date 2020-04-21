Гончар: КХЛ для меня была бы хороша, но я не могу семью оставить и уехать

Тренер «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар заявил, что не может принять предложение о работе в КХЛ из-за своей семьи.
«Поступали предложения, и не раз. Я не буду называть клуб. Но я пока здесь вижу свое будущее. У меня семья живет здесь. «Питтсбург» мне создал такие условия, что у меня есть условия для развития и хватает времени на семью. КХЛ для меня была бы хороша, но я не могу семью оставить и уехать.
Над темой стать первым российским главным тренером в НХЛ не задумывался. Это стоит больших нервов, труда. Я вижу изнутри, как недооценена работа тренера. Очень большой объем работы не виден. По большому счету очень многое происходит за кулисами, чего люди не видят и даже не подозревают. Живем одним днем. Надо стараться, учиться, прогрессировать. А стать первым русским тренером — у меня такая задача не стоит. Важно стать хорошим специалистом», — цитирует Гончара РБК.
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