Зарипов: не отрицаю факт переговоров с «Трактором», но приоритет сейчас — «Ак Барс»
Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов подтвердил информацию, что ведёт переговоры о переходе в челябинский «Трактор».
«Я веду переговоры со всеми, но приоритет сейчас — «Ак Барс». Факт переговоров с «Трактором» не отрицаю. Пока никакой информации, без конкретики», — цитирует Зарипова «Реальное время».
В прошедшем регулярном чемпионате Зарипов набрал 27 (13+14) очков в 52 матчах при показателе полезности «+2» и 16 минутах штрафного времени. 39-летний Зарипов проводил на льду 14 минут 21 секунду за матч. Форвард является пятикратным обладателем Кубка Гагарина.
Ранее хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы Зарипова, рассказал о переговорах клиента с казанским клубом по новому контракту
Агент Зарипова: торгуемся с «Ак Барсом», другие варианты пока не рассматриваем
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