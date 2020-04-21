Зарипов: не отрицаю факт переговоров с «Трактором», но приоритет сейчас — «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов подтвердил информацию, что ведёт переговоры о переходе в челябинский «Трактор».

«Я веду переговоры со всеми, но приоритет сейчас — «Ак Барс». Факт переговоров с «Трактором» не отрицаю. Пока никакой информации, без конкретики», — цитирует Зарипова «Реальное время».

В прошедшем регулярном чемпионате Зарипов набрал 27 (13+14) очков в 52 матчах при показателе полезности «+2» и 16 минутах штрафного времени. 39-летний Зарипов проводил на льду 14 минут 21 секунду за матч. Форвард является пятикратным обладателем Кубка Гагарина.

Ранее хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы Зарипова, рассказал о переговорах клиента с казанским клубом по новому контракту