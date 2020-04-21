Василий Демченко перешёл в «Монреаль»

Голкипер Василий Демченко перешёл в клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс», сообщил в «Твиттере» хоккейный агент Дэн Мильштейн. Вратарь подписал однолетний контракт новичка.
26-летний Демченко прошедший регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги начинал в челябинском «Тракторе», покинув клуб в начале декабря. Вскоре вратарь подписал соглашение с магнитогорским «Металлургом».
Всего в регулярке сезона-2019/2020 Демченко провёл 36 матчей, одержав девять побед. В среднем голкипер отражал 90,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,77.
До перехода в «Металлург» Демченко всю карьеру выступал за «Трактор», начав играть в основном составе челябинского клуба в сезоне-2013/2014.
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