«Спартак» подписал новый контракт с Павлом Хомченко
Хоккейный клуб «Спартак» заключил новый контракт с голкипером Павлом Хомченко, информирует московская команда в «Твиттере». 25-летний хоккеист поставил подпись под двусторонним соглашением сроком на один сезон.
Прошедший регулярный чемпионат стал для голкипера дебютным в Континентальной хоккейной лиге. Вратарь принял участие в 10 матчах, одержав две победы. В среднем голкипер отражал 91,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,51. В Кубке Гагарина Хомченко один раз вышел на замену, проведя на льду 22 минуты и пропустив две шайбы после 11 бросков.
Напомним, «Спартак» вышел в плей-офф с пятой строчки в Западной конференции. В первом раунде команда Олега Знарка встретилась с московским «Динамо», проиграв со счётом 2-4.
Даже Знарок подумал, что это сон. Ляп вратаря «Спартака» из дворового хоккея
Главный тренер «Спартака» полагал, что видел в хоккее всё, но даже он стоял с открытым ртом.
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