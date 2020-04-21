«Спартак» подписал новый контракт с Павлом Хомченко

Хоккейный клуб «Спартак» заключил новый контракт с голкипером Павлом Хомченко, информирует московская команда в «Твиттере». 25-летний хоккеист поставил подпись под двусторонним соглашением сроком на один сезон.



Прошедший регулярный чемпионат стал для голкипера дебютным в Континентальной хоккейной лиге. Вратарь принял участие в 10 матчах, одержав две победы. В среднем голкипер отражал 91,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,51. В Кубке Гагарина Хомченко один раз вышел на замену, проведя на льду 22 минуты и пропустив две шайбы после 11 бросков.



Напомним, «Спартак» вышел в плей-офф с пятой строчки в Западной конференции. В первом раунде команда Олега Знарка встретилась с московским «Динамо», проиграв со счётом 2-4.

Даже Знарок подумал, что это сон. Ляп вратаря «Спартака» из дворового хоккея Главный тренер «Спартака» полагал, что видел в хоккее всё, но даже он стоял с открытым ртом.