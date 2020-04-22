Агент Паремузов — о трудоустройстве игроков: положения, сложнее нынешнего, я не припоминаю

Известный хоккейный агент Сергей Паремузов ответил на вопрос, как ведутся переговоры с клубами КХЛ о трудоустройстве игроков в условиях жёсткого потолка зарплат.
«Переговоры с клубами идут достаточно сложно. Многие мои клиенты сейчас без контрактов. За более чем 20 лет, что я нахожусь в агентском бизнесе, ситуации случались разные, например был кризис 2008-2009 годов. Но положения, сложнее нынешнего, я не припоминаю. Зарплаты действительно падают. Игроки, зарабатывавшие 10–15 млн руб., как правило, с этими же деньгами остаются. У высокооплачиваемых хоккеистов идёт серьёзное понижение.
Много очень вопросов: как строить предсезонную подготовку, в каких турнирах участвовать, когда откроют границы, будут ли новые вспышки вируса? Всё это приводит к нервозности. Кроме того, некоторые клубы и без сложившейся ситуации переживают системные кризисы и пытаются перезапуститься», — цитирует Паремузова РБК.
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