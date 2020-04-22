Московское «Динамо» заключило новый контракт с финалистом МЧМ-2020 Кругловым

Московское «Динамо» заключило новый контракт с нападающим Ильёй Кругловым, сообщается на официальном сайте бело-голубых. Соглашение рассчитано на два сезона и носит двусторонний характер.

Минувший сезон стал первым для Круглова во взрослом хоккее. Российский нападающий на протяжении всего чемпионата периодически отправлялся на подмогу в команды ВХЛ и МХЛ. За 16 матчей в главной команде системы 20-летний форвард забросил три шайбы при показателе полезности «-5».

Круглов в составе сборной России стал серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2020 года, проходившего в Чехии. Там россияне в финале уступили канадцам со счётом 3:4, хотя в середине третьего периода вели с преимуществом в две шайбы.