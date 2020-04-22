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Агент Исаков: мне кажется, «Северстали» осталось недолго существовать. Она на флажке

Агент Исаков: мне кажется, «Северстали» осталось недолго существовать. Она на флажке
Хоккей / КХЛ 0

Известный хоккейный агент Сергей Исаков ответил на вопрос, как ведутся переговоры с клубами КХЛ о трудоустройстве игроков в условиях жёсткого потолка зарплат.

«Считаю, что большинства игроков сокращение зарплат не коснётся. Речь идёт об 1-2% хоккеистов, у которых были контракты с завышенной зарплатой. На 900 млн рублей можно собрать прекрасную команду. Эффективность работы в такой ситуации зависит от мастерства генерального менеджера. С некоторыми разговариваешь и понимаешь, что общаешься с пустым кабинетом. Но большинство — достаточно образованные и умные люди. Думаю, у них проблем не будет

Хорошо работает на рынке «Сибирь». Совсем по-другому, осознав свои предыдущие ошибки, действует «Трактор». Потолок зарплат некоторые команды подтянет вверх. Они создадут конкуренцию грандам. У меня постоянное внутреннее ощущение, что на флажке находится «Северсталь». Мне кажется, существовать ей осталось недолго, хотя этого, конечно, мне бы не хотелось», — цитирует Исакова РБК.

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