Анисин: в Румынии у меня был контракт на 10 тысяч евро в месяц, но деньги не платили

Нападающий узбекистанского клуба ВХЛ «Хумо» Михаил Анисин поделился воспоминаниями об игре в Румынии.
«Со всеми вытекающими бонусами у меня в Румынии был контракт на 10 тысяч евро в месяц. Но проблема в том, что деньги там не выплачивают. А так условия хорошие. Дом мне дали, я приехал с девушкой, с собакой. Машину напрокат снять недорого.
Выдали мне подъёмные — маленькую часть от зарплаты. И начали тянуть время: «Сейчас-сейчас остальное отдадим». И так до конца сезона. У меня до сих пор идёт суд. А ведь в Европе все это долго. Да ещё и на карантин они закрылись. Так что мой совет: если едете в Румынию, берите 50 процентов денег вперёд. Но там специфические иностранцы. Живут по принципу «где бы что украсть», честно говоря.
Румыны как цыгане? Совершенно правильно! Такие жулики-аферисты… Президент клуба у них смешной. Такая «Смехопанорама»! Я его звал «Йагупоп-77». Помните, ходил с носом такой в советском детском фильме? Так уболтает! «Деньги сто процентов завтра! Верь мне! Сейчас съезжу в Бухарест — и с подписями вернусь». Просто хихикать над ним можно. Я ставил вопрос ребром: «Давайте что-то по зарплате решать. Я ведь сюда не румын кормить приехал». Не помогало», — цитирует Анисина «Матч ТВ».
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