Овечкин и Гретцки во время совместного эфира собрали более $ 40 тыс. на борьбу с COVID-19

В ночь на 23 апреля мск на канале «Вашингтона» на Twitch прошли виртуальные соревнования на хоккейном симуляторе NHL 2020, где российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл с легендарным канадским форвардом Уэйном Гретцки.

Во время совместного эфира им удалось собрать более $ 40 тыс. для борьбы с коронавирусом.

Мероприятие проходило под названием «Великий» против «Великой Восьмёрки». Болельщики могли жертвовать средства во время прямой трансляции. Все собранные деньги направят на борьбу с коронавирусом через благотворительные организации «Кэпиталс» и «Эдмонтона».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 2,6 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 183 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 784 тыс.