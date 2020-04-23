Двукратный олимпийский чемпион Мальцев находится в искусственной коме

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал о состоянии двукратного олимпийского чемпиона Александра Мальцева.
«С Сашкой Мальцевым мы играли в футбол на первенство области. Когда он играл за нас — мы были чемпионами, когда уходил выступать за другой возраст — оставались вторыми. Я играл центрального защитника, он — центрфорварда. Саша говорил: «Ты отобрал мяч — отдай сразу мне, я разберусь». Я так и делал — отдавал ему верхом, и он первым же касанием так подрезал мяч себе на ход, что он перелетал через всех защитников, и Мальцев к нему успевал. А если уж он выходил один на один с вратарём — вариантов не было никаких.
Поздравил ли 20 апреля Мальцева с днём рождения? К сожалению, такой возможности нет. Он уже второй месяц лежит в Германии, в больнице, и всё очень тяжело. Он в искусственной коме. Врачи то выводят Сашу из неё, то обратно вводят. Но они говорят, что всё будет хорошо. Будем надеяться» — цитирует Крикунова «Спорт-экспресс».
- 23 апреля 2020
-
09:56
-
09:44
-
09:30
-
09:16
-
09:10
-
09:00
-
07:36
-
05:45
-
05:17
-
00:39
-
00:32
- 22 апреля 2020
-
23:59
-
23:32
-
22:59
-
22:34
-
22:10
-
21:47
-
21:34
-
21:30
-
20:57
-
20:48
-
20:06
-
19:51
-
19:45
-
19:27
-
18:52
-
18:13
-
17:59
-
17:33
-
17:25
-
17:13
-
16:49
-
16:21
-
16:05
-
15:45