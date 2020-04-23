Двукратный олимпийский чемпион Мальцев находится в искусственной коме

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал о состоянии двукратного олимпийского чемпиона Александра Мальцева.



«С Сашкой Мальцевым мы играли в футбол на первенство области. Когда он играл за нас — мы были чемпионами, когда уходил выступать за другой возраст — оставались вторыми. Я играл центрального защитника, он — центрфорварда. Саша говорил: «Ты отобрал мяч — отдай сразу мне, я разберусь». Я так и делал — отдавал ему верхом, и он первым же касанием так подрезал мяч себе на ход, что он перелетал через всех защитников, и Мальцев к нему успевал. А если уж он выходил один на один с вратарём — вариантов не было никаких.



Поздравил ли 20 апреля Мальцева с днём рождения? К сожалению, такой возможности нет. Он уже второй месяц лежит в Германии, в больнице, и всё очень тяжело. Он в искусственной коме. Врачи то выводят Сашу из неё, то обратно вводят. Но они говорят, что всё будет хорошо. Будем надеяться» — цитирует Крикунова «Спорт-экспресс».

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