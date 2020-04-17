Бомж, охранник банка, профессор. Судьба хоккеистов сборной СССР после Суперсерии-1972

Суперсерия 1972 года стала поворотным моментом в мировом хоккее. Матчи между сборными СССР и Канады до сих пор пересматривают, вспоминают, а их участники стали легендами. Вспоминаем, как сложились судьбы советских хоккеистов.

Проповедник, сенатор и трагедии. Судьба игроков сборной Канады после Суперсерии-1972 Как сложилась жизнь легендарных канадских хоккеистов. Многие нашли себя после хоккея, но были и те, чья жизнь оборвалась слишком рано.

Третьяк 15 лет был бессменным первым номером сборной и ЦСКА, трижды становился олимпийским чемпионом, ещё 10 раз выигрывал золото чемпионатов мира, а также Кубок Канады в 1981 году. Не раз признавался лучшим хоккеистом СССР и Европы. После завершения карьеры вошёл в Зал хоккейной славы и в Зал славы ИИХФ, был признан лучшим хоккеистом ХХ века по версии ИИХФ.



В 1990-х основал свою вратарскую школу в Канаде, работал тренером вратарей в «Чикаго Блэкхоукс». На протяжении нескольких лет входил в тренерский штаб сборной России – в таком качестве завоевал олимпийские серебро и бронзу. С 2000-х Третьяк является депутатом Госдумы. В настоящий момент является президентом Федерации хоккея России, а также входит в наблюдательный совет ЦСКА.

Фото: РИА Новости

в. Виктор Зингер

Легенде «Спартака» во время Суперсерии было уже 30 лет – он и с канадцами не провёл ни одного матча, да и в клубе конкуренты уже наступали на пятки. Впрочем, Зингер на закате карьеры помог красно-белым выиграть последний на данный момент чемпионский титул, а после этого поехал и на первый в истории Кубок Канады (в качестве сменщика, разумеется).



Зингер остался в «Спартаке» и после завершения карьеры – работал тренером вратарей в основной команде и в школе красно-белых. Скончался в 2013 году в возрасте 71 года после продолжительной болезни.

Пашков отыграл в чемпионатах СССР 20 лет, провёл более 500 матчей за московский «Локомотив», «Крылья Советов», ЦСКА, «Динамо» и «Химик». Лучшими своими годами считает динамовские, хотя в 34 года (солидный даже по тем меркам возраст) провёл несколько матчей за «Спартак» в серии против клубов НХЛ. В 1978 году впервые попал на чемпионат мира, был сменщиком Третьяка и выиграл золотую медаль.



Завершил карьеру в 38 лет, после этого заведовал школой «Спартака», несколько лет был тренером вратарей в сборных страны, затем работал в тренерских штабах ЦСКА, ярославского «Торпедо», «Салавата Юлаева», «Амура», отвечал за селекцию в «Ладе». После ухода из тренерской деятельности комментировал хоккейные матчи на телевидении, сейчас выступает хоккейным экспертом в прессе.

в. Александр Сидельников

Всю карьеру провёл в «Крыльях Советов», в сборной на протяжении нескольких лет был сменщиком Третьяка, является олимпийским чемпионом и трёхкратным чемпионом мира. Не раз играл на Суперсериях со сборными Канады и звёздами НХЛ и ВХА. Привёл «крылышки» к победе в чемпионате СССР в 1974 году. После окончания карьеры остался работать в родном клубе.



Скончался от острой сердечной недостаточности на отдыхе в Архангельской области в 2003 году, ему было 52 года.

з. Юрий Ляпкин

Выступал за «Химик» и «Спартак», был одним из ведущих защитников сборной, с которой стал олимпийским и четырёхкратным чемпионом мира. Был играющим тренером в «Химике», затем руководил детской школой «Электростали». В 34 года уехал в Японию, где был играющим тренером одной из команд. После окончания карьеры, уже в 1990-х, на несколько лет вернулся в Японию, где курировал хоккей в Нагано перед Олимпиадой-1998.



Вернувшись, заведовал школой «Спартака», затем более 10 лет был генеральным менеджером «Крыльев Советов». Сейчас занимает административные должности в Ночной хоккейной лиге, ФХР, федерации хоккея Московской области. Является почётным гражданином родной Балашихи, арена в этом городе носит имя Ляпкина.

Фото: РИА Новости

з. Владимир Лутченко

Выступал за ЦСКА 14 лет, за сборную СССР – на протяжении 10 лет. Является двукратным олимпийским и восьмикратным чемпионом мира, десятикратным чемпионом СССР. Автор уникального достижения в отечественном хоккее – в одном матче забросил четыре шайбы.



После завершения карьеры возглавлял школу ЦСКА, в 1997-м переехал в Бостон, где также работал детским тренером. С 2004 года является европейским скаутом «Рейнджерс». Играет в Ночной хоккейной лиге, входит в её правление. В январе этого года обнаружились проблемы с сердцем – Лутченко попал в реанимацию.

з. Валерий Васильев

Один из самых жёстких защитников тех лет, легенда московского «Динамо», за которое отыграл более 17 лет. Долгие годы был одним из основных защитников сборной СССР, с которой дважды становился олимпийским чемпионом, ещё восемь раз выигрывал первенство мира. Два года был капитаном сборной, в том числе на победном Кубке Канады-1981. Завершал карьеру в Европе, после чего входил в тренерские штабы «Спартака» и «Витязя», был вице-президентом ХК МВД.



На протяжении долгого времени Васильева беспокоили проблемы с сердцем. Первый инфаркт перенёс на чемпионате мира в 1978 году, впоследствии было ещё два инфаркта. Умер в 2012 году в возрасте 62 лет.

Фото: РИА Новости

з. Геннадий Цыганков

Хабаровчанин Цыганков почти всю карьеру провёл в ЦСКА, с которым восемь раз становился чемпионом страны. Со сборной выиграл две Олимпиады и шесть чемпионатов мира, постоянно играл на Суперсериях с клубами НХЛ и звёздами НХЛ. В 1979 году стал обладателем Кубка вызова.



Карьеру завершил в ленинградском СКА, затем работал тренером в СКА-Свердловск и СКА. После этого переключился на детский хоккей, в 2000 году был назначен заместителем директором СШОР в Санкт-Петербурге. В 2006 году, после нескольких лет борьбы с раком, скончался. В честь Цыганкова назван теплоход и ледовая арена в его родном Ванино.

з. Александр Гусев

После Суперсерии стал постоянно играть за сборную, участвовал в других Суперсериях как со сборной Канады, так и с клубами НХЛ и звёздами НХЛ, сыграл на Кубке Канады — 1976. Завершил карьеру в звании олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира и семикратного чемпиона СССР.



В конце 1980-х входил в тренерский штаб СКА МВО Калинин, в 1990-х подрабатывал в бригаде ремонтников, затем в реставрационной мастерской. Сейчас отошёл от дел, входил в Совет Ночной лиги и играет в матчах ветеранов.

з. Александр Рагулин

Суперсерию проводил в ранге ветерана и трёхкратного олимпийского чемпиона, завершил карьеру спустя два года после неё. Является 10-кратным чемпионом мира. Начинал карьеру в «Химике», после чего 11 сезонов отыграл в ЦСКА, с которым девять раз становился чемпионом страны.



Работал тренером в школе ЦСКА, затем руководил «армейской» молодёжкой – из под его рук вышел, например, Вячеслав Фетисов. Тренировал СКА-Новосибирск. В 2000-е был президентом «Ветеранов хоккея», работал в составе Совета при президенте России по физкультуре и спорту, руководил организацией «Золотая шайба», много ездил по всей России. В 1997 году введён в Зал славы ИИХФ, в 2004-м – в Зал славы отечественного хоккея. Скончался в 2004 году после четырёх инфарктов. Несколько детских турниров в разных регионах носят имя памяти Рагулина.

Фото: РИА Новости

з. Виктор Кузькин

Всю спортивную карьеру провёл в ЦСКА, 13 раз становился чемпионом страны. Со сборной выиграл три Олимпиады и три чемпионата мира, был капитаном команды на Олимпиаде-1972. Повесив коньки на гвоздь, остался в ЦСКА в качестве помощника тренера, где с перерывами работал 20 лет. В конце 1980-х – начале 1990-х консультировал команду японской лиги. В 2000 создал Фонд поддержки любительского хоккея, вёл активный образ жизни.



Погиб при трагических обстоятельствах на отдыхе в Сочи, куда ежегодно ездил для занятий дайвингом. В 2008 году, во время одного из погружений, у Кузькина остановилось сердце. Ему было 67 лет.

«Таксистов восемь, нас трое». За драку у ресторана Кузькина хотели выгнать из сборной СССР Назвали преступником и лишили звания заслуженного мастера спорта. Но для легенды советского хоккея всё закончилось хорошо.

з. Юрий Шаталов

Большую часть карьеры омич Шаталов провёл в «Крыльях Советов», откуда и вызывался в сборную. Сыграл также на Суперсерии-1974, в том же году стал чемпионом мира. После завершения карьеры шесть лет отработал на Горьковском заводе, заведовал всеми заводскими спортивными командами. Затем занимался бизнесом, работал в банке.



В последние годы жизни продолжал выступать в ветеранских матчах. В 2017 году у него был выявлен рак, лечился, но стал плохо ходить. В 2018 году скончался в возрасте 73 лет. По одной из версий, Шаталов покончил с собой, нанеся себе ножевые ранения.

з. Евгений Паладьев

Начинал в Усть-Каменогорске, затем перешёл в московский «Спартак», откуда и начал призываться в сборную, выиграл в составе СССР три чемпионата мира. Завершил карьеру в 28 лет – из «Спартака» Паладьева не раз хотели забрать в ЦСКА, но игрок отказывался. В 1975 году его всё-таки призвали в армию, пришлось ехать на год в липецкий СКА.



После окончания карьеры Паладьев четыре года работал замдиректором спортбазы в Химках, затем более 10 лет тренировал команду завода «Энергомаш». После развала СССР подрабатывал сторожем в совхозе, затем работал в частном охранном предприятии, занимался извозом. В конце 1990-х начались проблемы со здоровьем – сердце, подагра. Окончательно вышел на пенсию, получил инвалидность. Скончался после продолжительной болезни в январе 2010 года.

Украли пиво и стейки, не давали спать по ночам. Как в СССР встретили Канаду в 1972-м У трапа канадскую делегацию встречали здоровые ребята с автоматами. Нужно было выигрывать Суперсерию.

н. Валерий Харламов

Легенда отечественного хоккея, Харламов провёл в ЦСКА 14 лет, со сборной восемь раз становился чемпионом мира, дважды – олимпийским чемпионом. Был лидером команды, играл в Суперсериях с клубами и звёздами НХЛ, стал обладателем Кубка вызова-1979.



Дважды попадал в автомобильные аварии, последняя закончилась трагически. В 1981 году, возвращаясь домой с дачи вместе с женой Ириной, разбился на машине. Посмертно включён в Зал хоккейной славы и Зал славы ИИХФ, а также в символическую сборную столетия по версии ИИХФ.

Фото: РИА Новости

Как канадцы охотились на Харламова. Грязный удар Кларка, сломавший легенду сборной СССР Даже сами канадцы говорили, что это был недостойный поступок. Травма Харламова стала ключевым моментом в Суперсерии.

н. Александр Якушев

Большую часть карьеры провёл в родном «Спартаке», с которым трижды становился чемпионом страны. Является двукратным олимпийским и семикратным чемпионом мира. На излёте карьеры на три года уехал в Австрию и был играющим тренером «Капфенбергера», после чего вернулся в Москву, был сначала помощником, а затем и главным тренером «Спартака». В 1990-х поработал в австрийском и швейцарском чемпионатах, после чего вернулся к работе в «Спартаке». Дважды возил сборную России на чемпионаты мира в качестве главного тренера.

Сейчас занимает административные должности в различных организациях – является председателем Совета легенд Ночной лиги, председателем наблюдательного совета «Спартака», членом правления ФХР. В 2018 году был включён в Зал хоккейной славы.

н. Владимир Шадрин

Воспитанник «Спартака», всю карьеру провёл в родном клубе, с которым трижды становился чемпионом страны. Долгие годы выступал за сборную, является двукратным олимпийским и пятикратным чемпионом мира. Играл на Суперсериях. Последние четыре года провёл в японском клубе из Томакомая, а также тренировал молодых японских хоккеистов. После этого вернулся на родину и стал тренером. Работал в главной команде «Спартака» и спортивной школе клуба, в 1990-х возглавлял юношескую сборную страны. В 2000-х



Некоторое время был вице-президентом «Спартака», сейчас выступает за команду «Легенды хоккея СССР».

н. Владимир Петров

14 лет провёл в ЦСКА, долгие годы выступал в легендарной тройке с Михайловым и Харламовым. Является двукратным олимпийским, девятикратным чемпионом мира, 11-кратным чемпионом СССР. Обладатель Кубка вызова-1979.



После завершения карьеры остался в хоккее – работал тренером, затем стал вторым президентом ФХР, занимал посты генерального менеджера в «Спартаке», ЦСКА и СКА. В начале 2000-х попробовал себя в роли продюсера, работал над документальным фильмом о Валерии Харламове. Последним местом работы стала «Золотая шайба», где он был президентом. Скончался в 2017 году от рака.

Фото: РИА Новости

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Воспитанник саратовского хоккея, большую часть профессиональной карьеры провёл в ЦСКА, с которым 11 раз становился чемпионом страны. Дважды олимпийский и восьмикратный чемпион мира, обладатель Кубка вызова-1979. Долгое время был капитаном сборной, карьеру завершил в 1981 году, после чего стал тренером.



Возглавлял СКА, ЦСКА и новокузнецкий «Металлург», был главным тренером сборной России, в том числе на победном ЧМ-1993 и Кубке мира — 1996. Входил в тренерский штаб сборной на



Олимпиаде-2006. В 2000 году введён в Зал славы ИИХФ. В настоящий момент Михайлов является советником президента ЦСКА.

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Автор первого гола сборной СССР на Суперсерии, большую часть карьеры провёл за «Спартак», с котором дважды выигрывал золото. Со сборной стал двукратным олимпийским и двукратным чемпионом мира.



После завершения карьеры стал директором школы «Спартака», также работал старшим тренером юниорской сборной СССР, входил в тренерский штаб сборной России на Кубке мира — 1996. В конце 1980-х работал ведущим новостей на телевидении, позже не раз привлекался для комментирования матчей сборной России. Занимал посты генерального менеджера в «Спартаке» и новокузнецком «Металлурге». С 1992 по 2012 год был скаутом «Филадельфии», также несколько лет проработал в скаутском бюро КХЛ. В последние годы жизни тяжело болел, скончался в 2018 году от болезни лёгких.

Легенда московского «Динамо», был неизменным членом главной сборной страны с 20 до 34 лет. Двукратный олимпийский, девятикратный чемпион мира. Обладатель Кубка вызова — 1979 и Кубка Канады — 1981. Завершал карьеру в чемпионате Венгрии.



После этого стал тренировать «Динамо-2», но быстро ушёл. Вернулся в «Динамо» на должность советника президента, сейчас является вице-президентом клуба. Кроме того, Мальцев – почётный гражданин Кирово-Чепецка.

Фото: РИА Новости

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н. Вячеслав Анисин

Выступал за ЦСКА, «Крылья Советов», СКА и «Спартак», завершал карьеру в Европе. В составе сборной СССР трижды завоёвывал золото чемпионатов мира, сыграл на двух Суперсериях. В 1990-х начал тренерскую деятельность – сначала в школе ЦСКА, потом в молодёжном клубе в Италии, Затем работал с главной командой «Спартака», «Витязя», после чего перешёл в «Крылья Советов», где был тренером и вице-президентом. Является отцом хоккеиста Михаила Анисина и олимпийской чемпионки, фигуристки Марины Анисиной. В настоящее время – пенсионер, входит в Совет легенд Ночной лиги.

н. Юрий Блинов

10 лет отыграл за ЦСКА, в сборную призывался лишь несколько раз, но, кроме участия в Суперсерии, выиграл золото Олимпиады и серебро чемпионата мира. После ЦСКА играл в Липецке и Саратове. Потом его звали в «Спартак», но Блинов решил завершить карьеру и стал тренером в московской команде «Авангард», которая готовила резерв для ЦСКА. Одновременно с этим устроился охранником на завод. Потом его позвали на Крайний Север тренировать команду «Полярные зори», где он проработал несколько лет. Сейчас выступает за команду «Легенды хоккея СССР».

н. Юрий Лебедев

Воспитанник ЦСКА, но основную часть карьеры провёл в «Крыльях Советов». Со сборной СССР шесть раз выигрывал чемпионат мира, участвовал в нескольких Суперсериях с командами НХЛ и ВХА, играл на Кубке Канады — 1976.

После завершения карьеры остался в «крылышках» — работал тренером в основной команде и СДЮШОР, возглавлял «Крылья Советов» в первом сезоне КХЛ. В 1990-х пять лет отсутствовал в клубе – после смены руководства он остался без работы. Устроился по знакомству охранником в банк, сначала возил деньги между банками на собственных «Жигулях», потом получил лицензию охранника, ездил на бронированном автомобиле и с пистолетом. В настоящее время Лебедев – член совета легенд Ночной лиги.

н. Александр Бодунов

За карьеру сменил три клуба — «Спартак», «Крылья Советов» и австрийский «Калефенберге». В историю советского хоккея нападающий вошёл как автор рекорда по заброшенным шайбам в одном матче в составе национальной команды. Историческое событие произошло 8 апреля 1973 года в матче со сборной ФРГ. Мартынюк отличился восемь раз.



Стоял у истоков «Витязя», в 1996 году стал первым тренером новой команды, продолжал работу в подмосковном клубе до середины 2000-х, затем вышел на пенсию. Умер от острой сердечной недостаточности у себя на даче весной 2017 года.

н. Владимир Викулов

15 провёл в ЦСКА, с которым становился чемпионом 12 раз. Со сборной СССР выиграл две Олимпиады и пять чемпионатов мира, участвовал в Суперсерии-1974, а также не раз ездил в турне по Северной Америке со сборной и клубами.



После окончания карьеры стал работать в школе ЦСКА, в 1985 году был старшим тренером юниорской сборной СССР, выиграл серебро чемпионата мира. Потом пропал – спортсменом был непьющим, но после окончания карьеры стал много выпивать, из ЦСКА его уволили, он отстранился от бывших хоккейных товарищей. Поговаривали, некоторое время, уже в новом веке, ему даже негде было жить, он бомжевал. Алкогольная зависимость подкосила здоровье, в последние годы жизни он уже с трудом ходил. Умер в 2013 году.

Фото: РИА Новости

н. Александр Мартынюк

Начинал в «Крыльях Советов», затем 12 лет провёл в «Спартаке», с которым трижды становился чемпионом. В сборной выиграл два мировых первенства. Заканчивал карьеру в чемпионате Австрии, после чего вернулся в Москву, одно время работал тренером «Крыльев».



Сейчас на пенсии, продолжает играть в хоккей для поддержания здоровья.

н. Вячеслав Солодухин

Воспитанник ленинградского хоккея, всю карьеру отыграл за СКА, с которым пришёл к бронзе чемпионата СССР. За сборную также сыграл на одном чемпионате мира, в составе ЦСКА ездил в турне по Северной Америке в сезоне-1975-1976.



Солодухин был звездой СКА тех времён, а ушёл на пике славы. В декабре 1979 года познакомился с девушкой и захотел продолжения банкета. Уединиться особо было негде, разве что в гараже. Так и поступили, а наутро Вячеслава и его пассию нашли мёртвыми – угорели от выхлопных газов.

н. Вячеслав Старшинов

На Суперсерии Старшинов играл в уже солидном возрасте – 32 года, провёл один матч. До этого дважды становился олимпийским чемпионом, девять раз выигрывал чемпионаты мира. Играл за «Спартак», с которым трижды становился чемпионом. После Суперсерии завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб «Спартака», хотя несколько раз ещё возвращался на лёд – и в «Спартак», и во время командировки в Японию, куда его пригласили играющим тренером.



Параллельно с карьерой получил высшее образование, затем защитил кандидатскую и с тех пор является завкафедрой физвоспитания и профессором в МИФИ. В конце 1990-х вернулся и в «Спартак» на административные должности, сейчас является почётным президентом клуба. Помимо научной деятельности, пишет книги и стихи, сочинил гимн «Золотой шайбы». Читал лекции по спортивной педагогике в обществе «Знание».

Фото: РИА Новости

н. Александр Волчков

Провёл почти всю карьеру в ЦСКА (последние годы доигрывал в СКА), в составе сборной сыграл на Суперсерии-1974, дважды ездил в турне против команд НХЛ. Чемпион мира 1973 года.



После окончания карьеры работал тренером в СКА-Калинин, ЦСКА, «Витязе» и «Сибири», а также несколько лет возглавлял белорусскую команду «Химволокно». В настоящее время отошёл от дел, является пенсионером, играет в турнирах ветеранов.

н. Евгений Мишаков

Двукратный олимпийский и трёхкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион СССР в составе ЦСКА. Завершил карьеру в 1974 году и стал востребованным тренером. Работал в «армейских» командах в Свердловске, Липецке и Москве, потом стал помощником начальника районного военкомата в Москве, работал в спортклубе АЗЛК. В 1990-е по приглашению друга уехал в Северную Америку тренировать детей, но вскоре вернулся на родину. Тренировал команды в Мурманской области и Карелии, был вице-президентом «Сибири», последнее место работы – должность консультанта в КХ МВД.



После окончания карьеры передвигался с палочкой – в бытность хоккеиста Мишакову удалили все мениски, ходить было тяжело. Умер в 2007 году от острой сердечной недостаточности.