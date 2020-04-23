Кравчук: сказать, что Демченко в «Монреале» будет сложно, ничего не сказать

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук прокомментировал переход вратаря Василия Демченко в клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс».
«Демченко едет в хоккейный город с одной из самых титулованных и популярных команд во всей НХЛ. Поэтому сказать, что будет сложно, это ничего не сказать. Здесь очень большое давление и ответственность, которые не каждый новичок выдержит, особенно если приезжает из другой страны. К тому же будут довлеть фигура и авторитет Кэри Прайса, очень популярного в глазах болельщиков вратаря. Но это чисто психологический момент, а вот как в хоккейном плане Демченко впишется в коллектив, прогнозировать не берусь.
Я почти не видел его в КХЛ, поэтому оценивать чисто профессиональные навыки этого голкипера с моей стороны было бы некорректно. Сезон покажет. Тем более трудно сейчас сказать, будет он начинать с фарм-клуба или сразу получит шанс в главной команде», — приводят слова Кравчука «Известия».
- 23 апреля 2020
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