«Северсталь» официально объявила о продлении контрактов с Лишкой и ещё тремя игроками

Нападающие Адам Лишка, Игорь Гераськин, Егор Яковлев и Егор Морозов подписали новые контракты с «Северсталью», информирует официальный сайт клуба из Череповецка. Соглашения с хоккеистами рассчитаны на один сезон.
В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 20-летний Лишка в 51 матче регулярного чемпионата набрал 11 (8+3) баллов при показателе полезности «–9».
21-летний Гераськин в 59 матчах забросил девять шайб и отдал 14 результативных передач при показателе полезности «-15» и 12 минутах штрафного времени.
23-летний Яковлев забросил пять шайб и сделал 7 результативных передач в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «-12» и 64 минутах штрафного времени.
25-летний Морозов набрал 17 (7+10) очков 57 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-13».
- 23 апреля 2020
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