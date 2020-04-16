«Северсталь» официально объявила о продлении контракта с главным тренером Разиным

«Северсталь» продлила контракт с главным тренером Андреем Разиным, сообщает пресс-служба клуба. В сообщении говорится, что контракт с 46-летним специалистом рассчитан до конца следующего сезона.

Разин возглавил «Северсталь» в ноябре 2018 года. Ранее специалист руководил саратовским «Кристаллом» и ижевской «Ижсталью», выступавшими в ВХЛ. Также работал главным тренером в командах КХЛ «Автомобилист», «Югра» и «Адмирал».

Ранее стало известно, что «Северсталь» обменяла в СКА на денежную компенсацию нападающего Богдана Якимова. В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 25-летний Якимов в 59 матчах забросил девять шайб и отдал 10 результативных передач при показателе полезности «–7» и 14 минутах штрафного времени.