«Северсталь» официально объявила о продлении контракта с главным тренером Разиным
«Северсталь» продлила контракт с главным тренером Андреем Разиным, сообщает пресс-служба клуба. В сообщении говорится, что контракт с 46-летним специалистом рассчитан до конца следующего сезона.
Разин возглавил «Северсталь» в ноябре 2018 года. Ранее специалист руководил саратовским «Кристаллом» и ижевской «Ижсталью», выступавшими в ВХЛ. Также работал главным тренером в командах КХЛ «Автомобилист», «Югра» и «Адмирал».
Ранее стало известно, что «Северсталь» обменяла в СКА на денежную компенсацию нападающего Богдана Якимова. В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 25-летний Якимов в 59 матчах забросил девять шайб и отдал 10 результативных передач при показателе полезности «–7» и 14 минутах штрафного времени.
Разин: «Северсталь» продала Якимова в СКА, с Лишкой подписали новый контракт
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