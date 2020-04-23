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«Коламбус» продлил контракт с голкипером Элвисом Мерзликиным

«Коламбус» продлил контракт с голкипером Элвисом Мерзликиным
Хоккей / НХЛ 0

«Коламбус Блю Джекетс» продлил контракт с голкипером Элвисом Мерзликиным, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на два года.

В нынешнем сезоне 26-летний голкипер одержал 13 побед в 33 матчах регулярного чемпионата НХЛ, пропуская в среднем за встречу 2,35 шайбы и отражая 92,3% броска.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен, сроки окончания перерыва не известны. К моменту паузы «Коламбус» набрал 81 очко и занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни является пандемией.

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