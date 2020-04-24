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24 апреля 2014 года магнитогорский «Металлург» сравнял счёт в финале плей-офф с «Левом»

24 апреля 2014 года магнитогорский «Металлург» сравнял счёт в финале плей-офф с «Левом»
Хоккей / КХЛ 0

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. За всю историю 24 апреля в Кубке Гагарина состоялся всего один матч.

24 апреля 2014 года «Лев» принимал в Праге магнитогорский «Металлург». Команда Кари Ялонена перед вторым домашним матчем финала Кубка Гагарина вела в серии 2-1. Игроки чешского клуба вели в счёте и в четвёртом матче противостояния — 2:1 и 3:2, однако гостям удалось отыграться и одержать важнейшую победу.

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 4-й матч
24 апреля 2014, четверг. 21:00 МСК
Лев
Прага
Окончен
3 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Хабаров (Тимкин) – 03:57' (5x5)   1:1 Улльстрём (Капанен) – 07:10' (5x5)   2:1 Азеведу (Закриссон) – 17:13' (5x5)   2:2 Антипин (Зарипов, Мозякин) – 18:12' (5x4)   3:2 Немец (Азеведу, Капанен) – 26:02' (5x4)   3:3 Антипин (Мозякин, Коварж) – 34:02' (5x5)   3:4 Зарипов (Мозякин, Антипин) – 40:38' (5x5)   3:5 Зарипов (Мозякин, Коварж) – 44:07' (4x3)

Главными героями матча стали защитник «Металлурга» Виктор Антипин и нападающий уральского клуба Данис Зарипов. Оба игрока оформили по дублю. Ещё одна шайба на счету Ярослава Хабарова. Форвард «Магнитки» Сергей Мозякин оформил ассистентский покер. В составе хозяев отличились Давид Улльстрём, Джастин Азеведу и Ондржей Немец.

Мозякин атакует из тени
Четыре голевые передачи Сергея Мозякина позволили "Магнитке" одержать победу в Праге (5:3) и сравнять счёт в финальной серии.
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