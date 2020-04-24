24 апреля 2014 года магнитогорский «Металлург» сравнял счёт в финале плей-офф с «Левом»

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. За всю историю 24 апреля в Кубке Гагарина состоялся всего один матч.
24 апреля 2014 года «Лев» принимал в Праге магнитогорский «Металлург». Команда Кари Ялонена перед вторым домашним матчем финала Кубка Гагарина вела в серии 2-1. Игроки чешского клуба вели в счёте и в четвёртом матче противостояния — 2:1 и 3:2, однако гостям удалось отыграться и одержать важнейшую победу.
Главными героями матча стали защитник «Металлурга» Виктор Антипин и нападающий уральского клуба Данис Зарипов. Оба игрока оформили по дублю. Ещё одна шайба на счету Ярослава Хабарова. Форвард «Магнитки» Сергей Мозякин оформил ассистентский покер. В составе хозяев отличились Давид Улльстрём, Джастин Азеведу и Ондржей Немец.
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