Нападающие Кокарев и Столяров, а также защитник Иван Вишневский покинут «Спартак»

Как стало известно «Чемпионату», «Спартак» отказался от услуг трёх хоккеистов. Московский клуб покинут защитник Иван Вишневский, а также нападающие Денис Кокарев и Геннадий Столяров. Контракт Столярова действует до 30 апреля 2021 года и будет расторгнут, если игрока не удастся обменять в другой клуб.

В минувшем сезоне 33-летний Столяров принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых не забросил ни одной шайбы и сделал три результативные передачи.

34-летний Кокарев в общей сложности провёл 51 матч в сезоне, забросив три шайбы и сделав семь голевых передач.

32-летний Вишневский пополнил состав московского клуба в ходе сезона. За команду Олега Знарка защитник сыграл 17 матчей, в которых набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности "-5".