Экс-форвард «Ак Барса» Алексеев: уже бы работал пожарным, если бы не коронавирус

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Никита Алексеев рассказал, что прошёл в США обучение для работы пожарным.
«Если бы не коронавирус, уже работал бы пожарным. Я интересовался этим ещё в детстве, а в Америке давно дружил с ребятами, которые работают пожарными. Они много рассказывали о своей профессии, и я решил, что мне это подходит. После окончания карьеры мне очень не хватало эмоций, которые были на хоккейной площадке. Я стал детским тренером в системе «Тампы», попробовал одно занятие, другое, но всё было не то. Знаете, чего-то недоставало.
Хорошего результата можно добиться только так, и мне это по душе. Мне очень нравится, что большое внимание в учёбе уделяется медицине, оказанию первой помощи в разных ситуациях, как, например, при сердечном ударе. Этому учат на курсах фельдшера, которые я прохожу. Вообще, такое полезно знать каждому, тем более в нынешнее время. Когда я проходил обучение, мне ещё больше захотелось узнать, как спасать людей», – цитирует Алексеева «Спорт Бизнес Online».
- 24 апреля 2020
-
13:40
-
13:15
-
12:58
-
12:45
-
12:45
-
12:30
-
12:25
-
12:15
-
11:54
-
11:31
-
11:05
-
11:00
-
10:35
-
10:11
-
10:00
-
09:30
-
09:10
-
09:00
-
07:16
-
06:01
-
04:41
-
04:26
-
01:02
-
00:53
-
00:36
-
00:02
- 23 апреля 2020
-
23:36
-
23:18
-
23:02
-
22:58
-
22:31
-
21:55
-
21:27
-
21:05
-
20:57