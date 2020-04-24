Экс-форвард «Ак Барса» Алексеев: уже бы работал пожарным, если бы не коронавирус

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Никита Алексеев рассказал, что прошёл в США обучение для работы пожарным.

«Если бы не коронавирус, уже работал бы пожарным. Я интересовался этим ещё в детстве, а в Америке давно дружил с ребятами, которые работают пожарными. Они много рассказывали о своей профессии, и я решил, что мне это подходит. После окончания карьеры мне очень не хватало эмоций, которые были на хоккейной площадке. Я стал детским тренером в системе «Тампы», попробовал одно занятие, другое, но всё было не то. Знаете, чего-то недоставало.

Хорошего результата можно добиться только так, и мне это по душе. Мне очень нравится, что большое внимание в учёбе уделяется медицине, оказанию первой помощи в разных ситуациях, как, например, при сердечном ударе. Этому учат на курсах фельдшера, которые я прохожу. Вообще, такое полезно знать каждому, тем более в нынешнее время. Когда я проходил обучение, мне ещё больше захотелось узнать, как спасать людей», – цитирует Алексеева «Спорт Бизнес Online».