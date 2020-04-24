Анатолий Емелин: потолок в 900 млн рублей не позволит пригласить много звёзд в КХЛ

Бывший главный тренер «Салават Юлаева», «Лады», «Автомобилиста» и новокузнецкого «Металлурга» Анатолий Емелин выразил уверенность, что в случае, если потолок зарплат будет в размере 1,3 млрд. рублей в клубы КХЛ могут приехать многие звёзды мирового хоккея.

«Отъезд ряда игроков в НХЛ нынешним летом можно объяснить отчасти тем, что лигой было принято решение по потолку зарплат. Сумма в 900 миллионов, при том, что курс доллара с каждым днём растёт, не позволит пригласить многих звездных игроков в клубы КХЛ. При цифре 1,3 млрд. такая возможность будет. Да, многие молодые ребята мечтают об НХЛ, но если бы их зарплаты оставили на прежнем уровне, то они бы задумались, ехать ли за океан. Было уже немало случаев, когда наши соотечественники возвращались. Нужно развивать наш хоккей, а с уменьшением потолка зарплат это будет невозможно.

Вспомните, первые годы существования КХЛ, когда к нам приехали Ягр, Гашек, Фёдоров, Яшин, Ковальчук… А кто к нам приедет если утвердят потолок в 900 млн.рублей? Это будут посредственные легионеры, а самые перспективные, а главное, молодые наши ребята ринутся за океан. Потом будет крайне тяжело их вернуть, а точнее, невозможно, так как суммы под потолком зарплат всегда будут заняты. От этого пострадает и наш хоккей, и сборная. А ведь до предстоящей Олимпиады уже меньше двух лет», — сказал Емелин «Чемпионату».