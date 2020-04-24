Мартемьянов: знал, что в случае вылета от «Сибири», отправлюсь с вещами на выход

Российский тренер Андрей Мартемьянов прокомментировал отставку с поста главного тренера «Автомобилиста».

«Я уже не маленький человек. Прекрасно понимаю, если тренер не даёт результата, то он свободен. Конечно, первую неделю после отставки сильно переживал. Но что здесь горевать? Жизнь идёт дальше, надо готовиться к следующей работе.

До меня, скажем так, дошла информация, что в случае вылета от «Сибири», я отправлюсь с вещами на выход. Поэтому я был готов к такому повороту событий. Назначение Питерса? Я не могу комментировать решение руководства клуба. Не важно, североамериканец он, из Германии или Зимбабве. Я уважаю это назначение.

Я готов начать работать хоть завтра! Но пока всё занято. Готов ли я вернуться в ВХЛ? Нет, только КХЛ. Мне уже звонили из трёх клубов ВХЛ, предлагали переговоры, но я, конечно же, отказался», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.