Хлыстов: Цулыгин стал более убедительным. Он будет ещё сильнее в следующем сезоне
Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Денис Хлыстов поделился мнением о выступлении уфимской команды в минувшем сезоне КХЛ.
«Регулярка получилась нестабильной, это понятно. Наверное, это и помогает так хорошо играть в плей-офф. Значит, команда всё делает правильно. Считаю, что Метсола лучший игрок два года подряд. Играет так, как должен играть вратарь в плей-офф. Потому что там многое зависит от вратарей. Ему нужны важные игры. Он подтащил, и команда забила. После этого всё сложилось.
В этом году Цулыгин стал увереннее. Я думаю, что на следующий год он станет ещё сильнее. Я хочу сказать, что по сравнению с тем годом, Цулыгин стал более убедительным. Всё приходит с опытом», — приводит слова Хлыстова «Горобзор».
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