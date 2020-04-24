Краснослободцев: уход Скабелки — неприятный момент для «Барыса», но незаменимых нет

Экс-форвард «Барыса» Вадим Краснослободцев оценил известные кандидатуры на пост главного тренера «Барыса».
«Уход Андрея Скабелки, конечно, неприятный момент для клуба. И только время покажет, как это отразится на команде. Но, как говорят, незаменимых нет, тем более в „Барысе“ часто происходила смена тренерского штаба, это нормальный рабочий процесс. Возможно, тренерский штаб, который будет работать с командой в будущем, добьётся более высоких результатов.
Сейчас сложно сказать, кто из казахстанских тренеров сможет успешно работать. Многие из них уже пробовали свои силы в «Барысе». Я считаю, что пришло время дать дорогу молодым ребятам, которые закончили карьеру — это Николай Антропов, Фёдор Полищук, Виктор Александров, Алексей Кузнецов и я. Можно вырастить большую плеяду хороших тренеров, прошедших весь путь от детского хоккея до профессионала и игрока сборной и не понаслышке знакомых с ситуацией в казахстанском хоккее", — цитирует Краснослободцева Sports.kz.
- 24 апреля 2020
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