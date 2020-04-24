Григорьев — о составе московского «Динамо»: здесь всё знает один Крикунов. Ему виднее

Защитник московского «Динамо» Михаил Григорьев объяснил, почему впервые за шесть лет продлил контракт с клубом, в котором заканчивал предыдущий чемпионат.

«В предыдущих командах влияли разные факторы: где-то не договаривались по условиям, где-то менялся тренерский штаб, где-то я не нравился в плане игры. В «Динамо» всё сложилось хорошо. Всех устраивает моя игра, и мне всё нравится, поэтому продлили соглашение. Надеюсь, в следующем сезоне я добавлю.

Сейчас такое время, когда не приходится выбирать. Происходит постоянная ротация состава, и пары меняются, чтобы команда выигрывала. Мне со всеми комфортно.

Сильно ли поменяются сочетания в новом сезоне? Да, потому что не все в команде останутся. Думаю, сезон показал тренерскому штабу слабые и сильные стороны, связки те же самые. Изменения произойдут, но не сильные, наверное. Хотя… Здесь только один Владимир Васильевич (Крикунов. — Прим. «Чемпионата») всё знает, ему виднее», — цитирует Григорьева пресс-служба бело-голубых.