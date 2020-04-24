Зюзин: считаю, что сумма в 1,1-1,5 млрд вполне приемлема для потолка зарплат в КХЛ

Известный в прошлом защитник, а ныне тренер и хоккейный эксперт Андрей Зюзин высказал мнение относительно потолка зарплат в клубах КХЛ.

«Почему мы говорим именно про сумму в 900 миллионов? Даже если брать этот ориентир, переход очень резкий. Тем более необходимо учитывать курс валют и экономическую ситуацию. Хоккеисты играют до 30-35 лет. И не у каждого есть контракты под 90-100 миллионов.

Считаю, что сумма в 1,1-1,5 миллиардов вполне приемлема. И надо хорошенько проанализировать, как и на протяжении какого времени её менять. Мы либо нацелены на сильный и зрелищный чемпионат, либо готовы смотреть на отъезд российских игроков. Уверен, что даже при установлении потолка в 900 миллионов через полгода мы увидим мнения, что и эта сумма «неправильная» — найдутся недовольные, что надо опять всех в чём-то уравнять», — приводит слова Зюзина Allhockey.Ru.