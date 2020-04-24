Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Андерсен: готов принять любой вариант, чтобы спасти сезон НХЛ

Андерсен: готов принять любой вариант, чтобы спасти сезон НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен прокомментировал приостановку сезона в регулярном чемпионате НХЛ из-за пандемии коронавируса.

«Я готов принять любой вариант, чтобы спасти сезон, завершить чемпионат и определить обладателя Кубка Стэнли. Все хотят, чтобы спорт вернулся на экраны. Думаю, что шанс на продолжение сезона есть. Мы обязаны выйти на лёд и продолжить играть в хоккей, который так любим. Мы должны это сделать для себя, для наших болельщиков, которые очень этого ждут. Мы должны их порадовать», — приводит слова Андерсена пресс-служба НХЛ.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение вируса достигло уровня пандемии. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

36-летний Спецца не хочет завершать карьеру и планирует остаться в «Торонто»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020