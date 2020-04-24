Андерсен: готов принять любой вариант, чтобы спасти сезон НХЛ

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен прокомментировал приостановку сезона в регулярном чемпионате НХЛ из-за пандемии коронавируса.

«Я готов принять любой вариант, чтобы спасти сезон, завершить чемпионат и определить обладателя Кубка Стэнли. Все хотят, чтобы спорт вернулся на экраны. Думаю, что шанс на продолжение сезона есть. Мы обязаны выйти на лёд и продолжить играть в хоккей, который так любим. Мы должны это сделать для себя, для наших болельщиков, которые очень этого ждут. Мы должны их порадовать», — приводит слова Андерсена пресс-служба НХЛ.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение вируса достигло уровня пандемии. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.