Эрик Линдрос стал послом «Филадельфии»

Олимпийский чемпион 2002 года Эрик Линдрос стал послом клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз». В рамках программы All In Challenge он примет участие в сборе средств для жителей города, оставшихся без еды во время пандемии коронавируса.
«Собирался приехать в Филадельфию до того, как всё это случилось, когда команды ещё играли. Мы планировали кое-что тут сделать, но обстоятельства изменились. Однажды мы вернёмся к этим вопросам. Ну а пока есть программа All In Challenge, которая помогает людям», – приводит слова Линдроса пресс-служба НХЛ.
Линдрос за восемь сезонов провёл в составе «Филадельфии» 486 матчей в НХЛ и набрал в них 659 (290+369) очков.
Из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ прерван. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение вируса достигло уровня пандемии.
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