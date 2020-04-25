Цуккарелло обвинил «Рейнджерс» в неуважении к Лундквисту
Нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло раскритиковал отношение руководства «Нью-Йорк Рейнджерс» к голкиперу Хенрику Лундквисту.
«Если бы нам с Лундквистом удалось выиграть Кубок Стэнли в 2014 году, когда мы были в финале, он стал бы величайшей легендой в истории «Рейнджерс». Теперь вы видите, что быть добрым с клубом или брать меньше денег, потому что вы лояльны, оказывается просто чепухой.
Это просто неуважение. Да, Хенрик не молодеет. Да, в клубе есть другие хорошие вратари. Но ему могли хотя бы дать шанс сыграть в тех матчах, которые пропускал Шестёркин. Просто уму непостижимо, что к Лундквисту так относятся. Кто мог представить, что такое произойдёт? Никто», — приводит слова Цуккарелло VG.
Миртл: Лундквист может не возобновить карьеру, если сезон не будет доигран
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