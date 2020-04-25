Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Даугавиньш признался, что хотел бы стать генменеджером

Даугавиньш признался, что хотел бы стать генменеджером
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш рассказал, чем хотел бы заниматься после завершения спортивной карьеры.

«Трудно сказать. Пока не знаю. Мне кажется, могу поделиться опытом с теми, кто начинает играть в хоккей. Нравится тренировать детей, что-то им подсказывать. Но станет ли этой профессией в будущем? Сейчас нет твердого ответа. Размышлял немного над этим. Думаю, профессиональным тренером не хотел бы работать. Это значит опять не видеть семью, опять не иметь много свободного времени. По сути, ещё одна хоккейная карьера.

Тренер тоже дома не бывает. Тренировка закончилась, а ему надо готовиться к игре, смотреть видео, разбирать тактику соперника. Тяжёлая работа. Вот генеральным менеджером какого-нибудь клуба попробовал бы поработать, ха-ха. Летать много не надо, я это совсем не люблю, связи в хоккее есть, разговаривать с людьми умею. Так что это мне ближе», — приводит слова Даугавиньша пресс-служба клуба.

Даугавиньш: думал, что хоть какое-то предложение «Спартак» сделает. Я ищу новый клуб
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020