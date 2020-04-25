Даугавиньш признался, что хотел бы стать генменеджером

Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш рассказал, чем хотел бы заниматься после завершения спортивной карьеры.

«Трудно сказать. Пока не знаю. Мне кажется, могу поделиться опытом с теми, кто начинает играть в хоккей. Нравится тренировать детей, что-то им подсказывать. Но станет ли этой профессией в будущем? Сейчас нет твердого ответа. Размышлял немного над этим. Думаю, профессиональным тренером не хотел бы работать. Это значит опять не видеть семью, опять не иметь много свободного времени. По сути, ещё одна хоккейная карьера.

Тренер тоже дома не бывает. Тренировка закончилась, а ему надо готовиться к игре, смотреть видео, разбирать тактику соперника. Тяжёлая работа. Вот генеральным менеджером какого-нибудь клуба попробовал бы поработать, ха-ха. Летать много не надо, я это совсем не люблю, связи в хоккее есть, разговаривать с людьми умею. Так что это мне ближе», — приводит слова Даугавиньша пресс-служба клуба.