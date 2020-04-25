Ровно десять лет назад «Ак Барс» забросил семь шайб ХК МВД в финале Кубка Гагарина

Из-за негативного развития эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020.



Десять лет назад в финале Кубка Гагарина состоялся примечательный матч между казанским «Ак Барсом» и ХК МВД. В шестом матче противостояния казанский клуб забросил в ворота соперника семь шайб (7:1), став первым клубом в истории лиги, которому покорялось подобное достижение в финалах Кубка Гагарина. Примечательно, что три шайбы из семи записали в актив российские защитники — Григорий Панин, Алексей Емелин и Илья Никулин.

Счёт в серии после этого матча стал 3-3. 27 апреля состоялась решающая встреча, в которой победу праздновал клуб из Казани — 2:0.



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