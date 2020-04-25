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Ровно десять лет назад «Ак Барс» забросил семь шайб ХК МВД в финале Кубка Гагарина

Ровно десять лет назад «Ак Барс» забросил семь шайб ХК МВД в финале Кубка Гагарина
Хоккей / КХЛ 0

Из-за негативного развития эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020.

Десять лет назад в финале Кубка Гагарина состоялся примечательный матч между казанским «Ак Барсом» и ХК МВД. В шестом матче противостояния казанский клуб забросил в ворота соперника семь шайб (7:1), став первым клубом в истории лиги, которому покорялось подобное достижение в финалах Кубка Гагарина. Примечательно, что три шайбы из семи записали в актив российские защитники — Григорий Панин, Алексей Емелин и Илья Никулин.

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 6-й матч
25 апреля 2010, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
7 : 1
ХК МВД
Московская область
1:0 Капанен (Никулин, Емелин) – 06:36' (5x4)   2:0 Панин (Казионов) – 18:19' (5x5)   3:0 Иммонен (Хювёнен, Емелин) – 22:37' (5x4)   4:0 Никулин (Терещенко) – 32:21' (5x4)   5:0 Степанов (Алексеев, Емелин) – 34:07' (4x4)   6:0 Алексеев (Емелин, Бодров) – 50:26' (5x5)   7:0 Емелин (Буравчиков, Петров) – 53:32' (4x4)   7:1 Шибаев (Траханов, Бабенко) – 57:51' (5x4)

Счёт в серии после этого матча стал 3-3. 27 апреля состоялась решающая встреча, в которой победу праздновал клуб из Казани — 2:0.

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