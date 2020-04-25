Михаил Сергачёв вместе с девушкой прокатился на гидроцикле

Игроки Национальной хоккейной лиги продолжают коротать паузу в регулярном чемпионате. Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв вместе со своей девушкой прокатился на гидроцикле.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».



Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за коронавируса приостановлен. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение вируса достигло уровня пандемии. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.



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