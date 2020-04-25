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Фазель — об ОИ-2022: посмотрим, сколько НХЛ потеряет денег и какой будет ситуация в Китае

Фазель — об ОИ-2022: посмотрим, сколько НХЛ потеряет денег и какой будет ситуация в Китае
Хоккей / Олимпиада 2018 0

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель поделился своим мнением о шансах игроков НХЛ принять участие в ОИ-2022.

«До начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса, мы наладили очень хороший диалог с НХЛ по поводу возможного участия хоккеистов НХЛ в Олимпийских играх. Сейчас мы не знаем, каким будет следующий сезон в НХЛ, каким будет сезон в Европе. Мир сейчас сходит с ума. Сейчас никто не знает, будут ли игроки НХЛ представлены на Олимпиаде. Но я надеюсь, что, как только мы дадим отпор коронавирусу, ситуация в целом поменяется. НХЛ — мощная профессиональная лига, посмотрим, сколько денег потеряют они, какой ситуация будет в Китае. Нынешняя ситуация — возможность объединиться. Думаю, следующей весной мы узнаем, будут ли хоккеисты из НХЛ участвовать в Олимпийских играх», — цитирует Фазеля РИА «Новости».

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