«Вашингтон» поздравил болельщиков с Днём телефона с помощью Ильи Ковальчука

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» поздравил болельщиков с Днём телефона. Для поздравления клуб выбрал короткое видео с нападающим Ильёй Ковальчуком. По версии «столичных», россиянин слушает песню Леди Гаги «Telephone».

Посмотреть видео можно в аккауте «Вашингтона» в «Твиттере».



Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за коронавируса приостановлен. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение вируса достигло уровня пандемии. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.