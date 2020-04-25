«Вашингтон» поздравил болельщиков с Днём телефона с помощью Ильи Ковальчука
Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» поздравил болельщиков с Днём телефона. Для поздравления клуб выбрал короткое видео с нападающим Ильёй Ковальчуком. По версии «столичных», россиянин слушает песню Леди Гаги «Telephone».
Посмотреть видео можно в аккауте «Вашингтона» в «Твиттере».
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за коронавируса приостановлен. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение вируса достигло уровня пандемии. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.
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Трансферная работа не останавливается даже во время карантина. Клубы НХЛ думают уже о следующем сезоне.
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